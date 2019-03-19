/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий Президента.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль. Мы привыкли. Теперь можно голосовать. Тасмаганбетов будет интересно участвовать?
Профайл

§ maxsaf
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Теперь можно голосовать.

Вы уже проголосовали. Результат узнаете чуть позже
Профайл

§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11280
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Тасмаганбетов будет интересно участвовать?

Может и будет, но традиции не поменять - президентом будет Токаев.
Профайл

§ Гога
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он остался главой Совбеза и своей партии ,власть все также в его руках.А пост президента станет чисто представительской функцией.
Профайл

§ Козлов я
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.03.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все когда-нибудь кончается. Будут изменения- али как?
Профайл

§ Змея Подколодная
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.03.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивил.
Профайл

§ Затоболец
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 19.03.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Назарбаев подписал последний Указ в качестве президента. А завтра будет первый Указ в качестве Елбасы
Профайл

§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11280
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
пост президента станет чисто представительской функцией.

В силу возраста - скорее всего, наоборот,и то ненадолго - после выборов и этот пост оставит.
Профайл

* abaika95
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.03.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я очень сожалею, что президент ушёл! Главное, МИР и СПОКОЙСТВИЕ в нашей стране!
Профайл

§ drakon
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
после выборов и этот пост оставит.

А когда - выборы?... 8-)
Профайл

§ Серый волк
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9976
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.03.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С окончанием эпохи.
Корабль посреди пустыни меняет капитана!
Капитан устал и хочет только иногда наблюдать за капитанским мостиком из люксовой каюты.
Куда теперь поведут корабь в пустыне, те, кого пускали на край мостика поглядеть на устройство систем управления кораблём? :-)

Можно конечно чего-нибудь пожелать, хорошего или наоборот. :-)

Но самое интересное будет наблюдать за мелкими крысами, грызущими древесину в дальних трюмах и практически всё там сгрызших.

Если крысы перестанут кронировать деревья на улицах дальнего темного трюма костанай, то значит затаились. И даже своего ЗИЦ-Председателя ЖКХ боятся выпускать на новые деревья.
Если продолжат, значит уже все договорено о дальнейшем пилении, бюджетов естественно. А если накинутся всё извести на дрова полностью, значит ждет анархия и грабить можно все подряд! :lol:
Профайл

§ Хозяин
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 19.03.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы тут какие-то мелочи обсуждаете?
Сегодня 70 -лет великому и неподражаемому "вечно молодому злодею-сердцееду" Валерию Леонтьеву!
Вот если бы он сказал "Я устал, я ухожу" вот это была бы сенсация :-)
Профайл

§ таноми52
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.03.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В силу возраста - скорее всего, наоборот,и то ненадолго - после выборов и этот пост оставит.



Назарбаев ПОЖИЗНЕННО возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации.
Профайл

* alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой внук (в школу ходит), сказал,
а кто он теперь, наверное Царь.
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 244
Пользователей: 4
Всего: 248

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх