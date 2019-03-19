Серый волк Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия... #11





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:26 С окончанием эпохи.

Корабль посреди пустыни меняет капитана!

Капитан устал и хочет только иногда наблюдать за капитанским мостиком из люксовой каюты.

Куда теперь поведут корабь в пустыне, те, кого пускали на край мостика поглядеть на устройство систем управления кораблём?



Можно конечно чего-нибудь пожелать, хорошего или наоборот.



Но самое интересное будет наблюдать за мелкими крысами, грызущими древесину в дальних трюмах и практически всё там сгрызших.



Если крысы перестанут кронировать деревья на улицах дальнего темного трюма костанай, то значит затаились. И даже своего ЗИЦ-Председателя ЖКХ боятся выпускать на новые деревья.

Если продолжат, значит уже все договорено о дальнейшем пилении, бюджетов естественно. А если накинутся всё извести на дрова полностью, значит ждет анархия и грабить можно все подряд!