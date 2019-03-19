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Вопрос #11393 от 16/03/2019 добрый день! мы против вырубки и уничтжения деревьев, зачем так испоганили наш Кустанай? вы, наверно, помните, как в наше советское время город процветал, а сейчас страшный город. руководитель кх Тарасов, говорил, что до 2019 года кронирование проводилось с нарушениями, просьба предоставить отчет кто и каким образом был наказан за нарушения. Второе: куда деваются сотни и тысячи кубов спилом, кому продаются, где деньги? Это миллионы тенге. Услышьте людей, мы против кронирования! Имя: Абиль А.А. Ответ получен Отвечает Кайрат Ахметов Здравствуйте! Ваш вопрос принят к рассмотрению.