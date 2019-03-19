konsultant Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 68

Регистрация: 16.05.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Все эти программы и цифры вызывают только грустную улыбку.

Чинушы, сие плодящие, ничего за своими цифирками не видят.

"..доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге". это серьезно? многодетная семья способна жить на 25800 в месяц в течение 8 лет?

У меня 3 сына-школьника. 4-5 раз месяц в супермаркете только необходимый минимум продуктов питания 11-15 тысяч за раз, сезонная покупка одежды, обуви - отдельный квест "уложись в 100 тыс." + коммуналка, +какие-то иные траты, да хоть на мультик детей отправить в честь праздника.

Здесь ранее статья о повышении пособий для многодетных, там вообще туши свет..