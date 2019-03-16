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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 31 из 31«1...293031
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Алекс, уже неделю не летают над деревней.


да и эти ,падающие боинги 737 мах европа же закрыла.
кислородом хоть подышите немного.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кислородом хоть подышите немного.

Поэтому КОстанай, с 15 мая - закрывает
Аэропорт? Кислорода - не хватает?... :lol: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поэтому КОстанай, с 15 мая - закрывает Аэропорт?


нет. не поэтому.
полосу будут расширять.
с возможностью посадки космических кораблей
с инопланетными туристами.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2019 - 16:37]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с инопланетными туристами.

Так большегрузам, свыше 8 тонн,
на 1 ось - запретили тоже ездить.
Или ты думаешь, что на взлётной
полосе, другой асфальт - положат?... :lol: :oops: :-x
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§ Victor Yang
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.03.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
полосу будут расширять. с возможностью посадки космических кораблей с инопланетными туристами.

Например, когда у нас саммит намечался - самолет В.В. Путина не смог бы сесть на полосу - не хватало 500 м.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Например, когда у нас саммит намечался - с


зато весь центр города перерыли тогда. на все теплое время года.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так большегрузам, свыше 8 тонн, на 1 ось - запретили тоже ездить.


так там же трасса для движения автомобилей бентли
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кислородом хоть подышите немного.

Цитата:
drakon:
Кислорода - не хватает?...

Да ладно вам, хоть форум немножко пошевелился, а то вообще тишина :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2647
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
самолет В.В. Путина не смог бы сесть на полосу - не хватало 500 м.

Если как Абая отремонтируют да и ещё расширят, то вообще никакой наверное сесть больше не сможет :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.03.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Съездить и посмотреть, чтоли?

О судьбоносных годах - А.Меркель?
Что там говорят... :lol: :oops: :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёта сегодня - день лысых... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чёта сегодня - день лысых.


как отметили?
а когда день лохматых в вашей деревне?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а когда день лохматых в вашей деревне?

Алекс, я про ваших лысых.
Одного посадили, двоих -
назначили. Смотри Новости... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Одного посадили, двоих - назначили.


мафия.
лысых.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром, вез Барбару на работу,
нашего Бюргемайстера видел. На велике
ехал на работую Тоже лысый. Может имущество-
арестовали?... :lol:
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