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≡ Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане 340 тысяч многодетных семей, 28 тысяч из них стоят в очереди как нуждающиеся в жилье. Размер ипотечного займа для малообеспеченных семей составит от 6 до 15 млн тенге, в зависимости от места проживания.
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§ maxsaf
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если получают кредит в шесть млн тенге, то доход семьи должен быть 56 800 тенге

А как же 500 000? Да и какая ипотека может быть при 56 800. Щас одного ребенка в школу собрать дороже чем эта цифра, тут уже не до ипотеки. А кушать на что?
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§ maxsaf
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жилстройсбербанк Казахстана разработал ипотечную программу под 2% годовых

Ой, как грозно звучит. Интересно, как долго разрабатывали. Пришел поди главный, сказал - два процента. Все. Программа разработана. :-)
Пойду разработаю новое меню на вечер. Сегодня пусть будет омлет. Готово. Разработал новое меню. :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.03.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Государство оказывает помощь, предприниматели тоже должны оказывать помощь.

С чего это вдруг?
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§ konsultant
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 19.03.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти программы и цифры вызывают только грустную улыбку.
Чинушы, сие плодящие, ничего за своими цифирками не видят.
"..доход семьи должен быть 56 800 тенге. Первые восемь лет семья будет платить по 31 тысяче тенге". это серьезно? многодетная семья способна жить на 25800 в месяц в течение 8 лет?
У меня 3 сына-школьника. 4-5 раз месяц в супермаркете только необходимый минимум продуктов питания 11-15 тысяч за раз, сезонная покупка одежды, обуви - отдельный квест "уложись в 100 тыс." + коммуналка, +какие-то иные траты, да хоть на мультик детей отправить в честь праздника.
Здесь ранее статья о повышении пособий для многодетных, там вообще туши свет..
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§ alex_60
Re: Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///предприниматели тоже должны оказывать помощь//

идите лесом, ничего они не должны.
понесло совсем уже.
воровать там наверху перестаньте вагонами,
каждый день- зам акима,главврач,зам министра-
десятками миллионов воруют.
каждый божий день.
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* drakon
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15915
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ничего они не должны.

Алекс, а как же -
Социальная ответственность - бизнеса... :lol:
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§ alex_60
Ипотека под 2% в Казахстане: доход семьи должен составлять 56-100 тысяч тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Социальная ответственность - бизнеса..


так это платят чтобы их не проверяли шибко.
всякие проверяющие органы.
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