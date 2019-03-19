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§ NG.kz
Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе задержали костанайские полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двух мужчин, одному из которых 21 год, а второму 42, задержали с поличным, когда они пытались получить 35 000 тенге с владельца автомобиля за помощь в оформлении "зеркальных" автомобильных номеров.
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§ Сабыр
Re: Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,ну,а попробуйте выбрать 757 или подобный,один хлам из номеров! Всё равно мутят в этих спеццонах! Все хорошие номера придерживаются в базе и через помогаек продаются. Хлопать надо сотрудников.
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* ыгрик иксов
Re: Так называемых «помогаек» в специализированном ЦОНе...
ыгрик иксов


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 19.03.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати "зеркальные" номера чудесным образом достаются сотрудникам. можно провести анализ и будет видно, что в основном сотрудники либо их родственники раскатывают с "зеркальными" номерами.
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