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§ NG.kz
Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению нашего пользователя Натальи, которая прислала нам видео процедуры обрезки деревьев по улице Темирбаева в Костанае, это имеет право делать ПКСК. Читательница возмущена тем, что обрезка по-прежнему ведется варварски, практически "под пенек"
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§ Козлов я
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.03.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья,что прямо под окном,на вид молодые. Зачем их спиливать? Чтобы все обрубки были одного роста?
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§ Гога
Re: Кто имеет право пилить деревья вдоль нашего дома?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вперед , к пустыне !! А вдруг кто в ветках спрячется ??
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