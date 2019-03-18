Цитата: дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с посевной.

глупейшее поручение... даже страшно представить как чиновники, надев резиновые сапоги и телогрейки, выйдут в поле пахать... кто же нурлыкунские отчёты составлять то будет? Вот удел всех чиновников!

А не указывать, не имея ни соответствующего образования, ни практики, колхозникам когда и чем им пахать, сажать и сеять на их , НЕ государственных, полях. Любой руководитель КХ, хоть и аграрий, но он в первую очередь бизнесмен, работающий на себя, а потом уже на народ и чиновников... поэтому за свой бизнес, в который он вкладывает свои средства, он радеет намного больше чиновников, трясущихся за свое удобное кресло в акимате.