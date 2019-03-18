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§ NG.kz
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 18 марта, на совещании в Затобольске нового главу района представил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Радченко пришел на смену Кайрату Ахметову, который 1 февраля был назначен на пост акима Костаная.
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§ Сабыр
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится,кокшетау жылу конкретно не хорошая контора,вообще не рассчитываются с поставщиками. Всё только через суд. Как раз в эти годы правления..
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§ Затоболец
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.03.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько поменялось этих акимов и толку никакого нету, как был затобольск так и останется
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§ Затоболец
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.03.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но одно заметил, что Затобольские акимы становятся акимами города Костаная :-)
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§ maxsaf
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1645
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:

Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
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§ yudjin
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5791
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.03.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с посевной.

глупейшее поручение... даже страшно представить как чиновники, надев резиновые сапоги и телогрейки, выйдут в поле пахать... кто же нурлыкунские отчёты составлять то будет? Вот удел всех чиновников!
А не указывать, не имея ни соответствующего образования, ни практики, колхозникам когда и чем им пахать, сажать и сеять на их , НЕ государственных, полях. Любой руководитель КХ, хоть и аграрий, но он в первую очередь бизнесмен, работающий на себя, а потом уже на народ и чиновников... поэтому за свой бизнес, в который он вкладывает свои средства, он радеет намного больше чиновников, трясущихся за свое удобное кресло в акимате.
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§ elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2647
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
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