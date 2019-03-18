/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 18 марта, на совещании в Затобольске нового главу района представил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Радченко пришел на смену Кайрату Ахметову, который 1 февраля был назначен на пост акима Костаная.
Читать новость

§ Сабыр
Re: Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится,кокшетау жылу конкретно не хорошая контора,вообще не рассчитываются с поставщиками. Всё только через суд. Как раз в эти годы правления..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 109
Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 210
Пользователей: 1
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх