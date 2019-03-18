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≡ «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позже мужчину увезли на скорой в больницу. Пожар, произошёл вечером в воскресенье в доме на улице Захаренко, 11. Возгорание тушили около двух часов, при этом никто не пострадал.
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§ Гость_
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 18.03.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суровые Челябинские парни!!!)))
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§ Daniyar_Zhunus
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Daniyar_Zhunus


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.02.19
Отправлено: 18.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Они" люди Х среди нас ))))
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§ alex_60
«Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бухие при падении всегда меньше всех
получают переломов при падении с многоэтажек.
и на козырьки падают, и живые остаются.
это так , безотносительно данного случая,информации нет такой.
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§ Медный
Re: «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите внимательно сюжет
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