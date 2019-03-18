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§ NG.kz
Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о рациональном использовании государственных средств обсуждали сегодня, 18 марта, на расширенном заседании акимата Костанайской области. Докладывал назначенный на свой пост 5 марта председатель Ревизионной комиссии Дмитрий КОСТЮКОВ.
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§ Хозяин
Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.03.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Костанайском районе 277 млн тенге было израсходовано на капитальный ремонт Половниковской средней школы, в прошлом году в ней обучалось 76 человек, показатели ЕНТ низкие, тенденции к увеличению количества учеников нет, наоборот, в последние три года прослеживается снижение количества учащихся. При этом в Заречной школе с государственным языком обучения обратная ситуация - количество детей растет, мощностей учебного заведения не хватает. Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД"

Поправьте меня, если я не прав, но именно этот "эффективный" аким, который так распределял финансы сейчас повышен до акима Костаная?
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§ drakon
Re: Перцевская школа была названа примером неэффективного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как то - получается.
Население Казахстана растёт, на
1млн. человек в год. А деревень-
перспективных - уменьшается, с
каждым годом... :-o :lol:
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§ Медный
Re: Перцевская школа была названа примером неэффективного...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оказывается планировать надо! :-o :-o :-o
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* Нурбанчик
Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1871
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Костюков привел несколько примеров:
- При разработке проектно-сметной документации зачастую не учитывается, что средства для дальнейшей реализации проектов отсутствуют.
Срок действия ПСД истекает, строительство не начинается, а средства потрачены

Это понятно, но сам же господин Костюков себе противоречит :lol:
Цитата:
НГ:
Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД.

А зачем тогда, слово даже? Нет денег на капремонт - не заказывайте проект, так Костюков сказал. С другой стороны без проекта, не понятно сколько именно денег нужно на капремонт, хотя возможно брать в грубый подсчет объекты-аналоги.

[Исправлено: Нурбанчик, 18.03.2019 - 18:53]
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