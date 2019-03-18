Цитата: НГ:

Костюков привел несколько примеров:

- При разработке проектно-сметной документации зачастую не учитывается, что средства для дальнейшей реализации проектов отсутствуют.

Срок действия ПСД истекает, строительство не начинается, а средства потрачены

Это понятно, но сам же господин Костюков себе противоречит

Цитата: НГ:

Есть заключение о необходимости капитального ремонта, но средства не выделялись даже на разработку ПСД.

А зачем тогда, слово даже? Нет денег на капремонт - не заказывайте проект, так Костюков сказал. С другой стороны без проекта, не понятно сколько именно денег нужно на капремонт, хотя возможно брать в грубый подсчет объекты-аналоги.



[Исправлено: Нурбанчик, 18.03.2019 - 18:53]