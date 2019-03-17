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§ NG.kz
Открытые колодцы в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом колодце на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Баха.
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§ Затоболец
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске всегда была и будет такой бардак
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§ maxsaf
Re: Открытые колодцы в Затобольске
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
В Затобольске всегда была и будет такой бардак

Вот переименуют - и все наладится ;-)
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§ Затоболец
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.03.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Заживём, будет весело
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§ Rexyn
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 106
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 18.03.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в редакцию "НГ" поступил комментарий от акимата Затобольска:

"Уважаемый Баха!
ГУ «Аппарат акима поселка Затобольск» Костанайского района выражает Вам благодарность за Вашу внимательность и инициативу. После Вашего сообщения на редакционный WhatsApp "НГ" об открытом колодце по ул.Школьная в п.Затобольск, силами КГП «Затобольская ТЭК» данное нарушение было устранено."
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§ Затоболец
Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.03.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске много колодцев без люков, обычно люди сами закрывают чем-нибудь.
А фактически это нарушение Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010659 "17. Организация: ... 3) содержит в исправном состоянии сооружения, коммуникации и оборудования;"
А где же наш Затобольский ТЭК???
Когда уже установите люки на всех колодцах?
Ваши колодцы открытые, их невозможно оборудовать люками? ну так найдите средства и отремонтируйте

[Исправлено: Затоболец, 18.03.2019 - 11:21]
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§ Rexyn
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 106
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 18.03.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
В Затобольске много колодцев без люков

Увидите такой, сообщайте нам на WhatsApp +77479075792, либо самостоятельно размещайте в народных новостях. Как видите, в прошлый раз эффект был. Надеемся не разовый :-)
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§ Затоболец
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.03.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы закрыли бетонными плитами, а нужно все-таки ставить люки. Это временно, приедут откроют а плитой закрыть забудут
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§ Добринцофф
Открытые колодцы в Затобольске
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Увидите такой, сообщайте нам на WhatsApp +77479075792, либо самостоятельно размещайте в народных новостях. Как видите, в прошлый раз эффект был. Надеемся не разовый

Ух ты вот это да!А Затобольские помойки на главных улицах посёлка то же можно скидывать?
А непроходимые лужи по которым дети в школу идут?
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