Затоболец Открытые колодцы в Затобольске #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 173

Регистрация: 03.04.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:20 В Затобольске много колодцев без люков, обычно люди сами закрывают чем-нибудь.

А фактически это нарушение Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010659 "17. Организация: ... 3) содержит в исправном состоянии сооружения, коммуникации и оборудования;"

А где же наш Затобольский ТЭК???

Когда уже установите люки на всех колодцах?

Ваши колодцы открытые, их невозможно оборудовать люками? ну так найдите средства и отремонтируйте



[Исправлено: Затоболец, 18.03.2019 - 11:21]