Цитата: Добринцофф:

А без разницы сколько я заплачу много или мало,с того момента как я отправил деньги на счета налоговой они уже не мои и меня никто не спросит как их потратить.

Да, отправленные деньги уже не вернуть. Но, чем больше будет таких программ, тем больше денег потребуется на них государству. А это значит, что налоги могут и повысить или ввести новые обязательные сборы и платежи. Или заставят как-то опосредованно поддерживать те же банки. Например, законодательно пропихивая безналичную форму оплаты товаров и услуг.



Но когда это делается для всех, то забота государства понятна, но почему оплачивать тот же жилищный банкет должны те, у кого уже есть жилье? Это то же самое, что и городские ярмарки. Затраты на них идут из общего кармана города, но посещают ярмарки далеко не все. Если уж быть честными по отношению ко всем жителям, можно было просто снизить цены на электричество, газ, воду. То есть на те товары или услуги, которыми пользуются абсолютно все.