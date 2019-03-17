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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши планы, программы, указания и распоряжения президента напоминают мечтания без понимания реальности, гигантские прожекты без инструментов и ресурсов. Президент, правительство, да и все чиновники грезят грандиозными планами.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Наверное, г-н Добринцофф платит слишком мало налогов, что так наплевательски относится к государственному счету.

А без разницы сколько я заплачу много или мало,с того момента как я отправил деньги на счета налоговой они уже не мои и меня никто не спросит как их потратить.
Дальнейшую судьбу этих денег можно отследить только из посланий и программ президента.
В этом году у нас год молодёжи,то есть и мой скромный вклад видимо то же уйдёт туда, ещё программа 7-20-25.
Ну а снижение цен для частников за газ,я как ИПшник то же компенсирую из своего кармана ,в виде штрафов за перебор или недобор газа.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.03.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А без разницы сколько я заплачу много или мало,с того момента как я отправил деньги на счета налоговой они уже не мои и меня никто не спросит как их потратить.

Да, отправленные деньги уже не вернуть. Но, чем больше будет таких программ, тем больше денег потребуется на них государству. А это значит, что налоги могут и повысить или ввести новые обязательные сборы и платежи. Или заставят как-то опосредованно поддерживать те же банки. Например, законодательно пропихивая безналичную форму оплаты товаров и услуг.

Но когда это делается для всех, то забота государства понятна, но почему оплачивать тот же жилищный банкет должны те, у кого уже есть жилье? Это то же самое, что и городские ярмарки. Затраты на них идут из общего кармана города, но посещают ярмарки далеко не все. Если уж быть честными по отношению ко всем жителям, можно было просто снизить цены на электричество, газ, воду. То есть на те товары или услуги, которыми пользуются абсолютно все.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если уж быть честными по отношению ко всем жителям, можно было просто снизить цены на электричество, газ, воду. То есть на те товары или услуги, которыми пользуются абсолютно все.

Так снизили же.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.03.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Так снизили же.

Ну так и зачем тогда все эти государственные программы и поддержки, если все и так стали лучше жить? И ярмарки не нужны, куда столько ништяков, народу с такой заботой уже скоро и деньги не нужны будут.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,я как ИПшник то же компенсирую из своего кармана ,в виде штрафов за перебор или недобор газа.

Тов.Добринцофф, чтобы не платить штрафы, за недобор
или перебор газа, постройте себе - подземное
газохранилище.И будете себе сами - регулировать.
В тёплую Зиму, весь недобор в подземное
газохранилище, а в холодную зиму,
будете из него - брать. И никаких-
штрафов... :lol:
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
постройте себе - подземное газохранилище


можно и без хранилища.
поставить биогазовую установку, газ- из навоза.
принимать навоз от тобыльцев и вырабатывать газ.
плюс электричество свое будет.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2019 - 13:52]
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы не платить штрафы, за недобор или перебор газа, постройте себе - подземное газохранилище.И будете себе сами - регулировать. В тёплую Зиму, весь недобор в подземное газохранилище, а в холодную зиму, будете из него - брать. И никаких- штрафов...

Цитата:
alex_60:
можно и без хранилища. поставить биогазовую установку, газ- из навоза. принимать навоз от тобыльцев и вырабатывать газ.

И ещё атомную электростанцию рядом с магазином.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.03.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И ещё атомную электростанцию рядом с магазином.


сразу хотел об этом написать, но не стал.
наверное китайцы какие нибудь портативные делают уже.
для домашнего пользования.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.03.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И ярмарки не нужны,

Ярмарки отомрут сами собой,туда и так уже никто не ходит.
Новое поколение вырастет и после супермаркетов будет смотреть на эти развалы с мясом и яйцами как на дичь какую то, может и сходят разок ради прикола , селфи сделать на фоне туш которые валяются на полу.
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