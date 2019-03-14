Цитата: mimohodom:

голову сломал, а еще зачем туда ехать в это время года? Может я чего-то не знаю. Народ в тех краях рыбачит как ненормальный. Даже россияне приезжают

Здравомыслящий рыбак не стал бы в это время выезжать на машине на лед. Значит этих рыбаков можно считать ненормальными.