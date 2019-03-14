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§ NG.kz
Джип провалился под лед в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двое жителей Астаны приехали в Жангельдинский район на рыбалку. Но талый лед не выдержал веса внедорожника Toyota Land Cruiser 100 и машина ушла под воду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ Сабыр
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.03.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, Тойоты нынче не те :lol: Раньше бы дальше поехали,а теперь на такси.
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§ alex_60
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.03.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Двое жителей Астаны приехали в Жангельдинский район на рыбалку.//

верим, верим!
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§ mimohodom
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
mimohodom


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 14.03.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
верим, верим!
голову сломал, а еще зачем туда ехать в это время года? Может я чего-то не знаю. Народ в тех краях рыбачит как ненормальный. Даже россияне приезжают
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§ pensioner
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 15.03.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mimohodom:
голову сломал, а еще зачем туда ехать в это время года? Может я чего-то не знаю. Народ в тех краях рыбачит как ненормальный. Даже россияне приезжают

Здравомыслящий рыбак не стал бы в это время выезжать на машине на лед. Значит этих рыбаков можно считать ненормальными.
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§ Инквизитоp
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 15.03.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так джип или тойота?
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§ Мишаня
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не умаляя организаторских способностей участкового все-таки возникает вопрос, а если бы это был Москвич-412 дяди Вовы из Тарановки, дело по спасению обстояло бы также?
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§ Сергей_я
Джип провалился под лед в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2692
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.03.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
а если бы это был Москвич-412 дяди Вовы из Тарановки, дело по спасению обстояло бы также?

если бы дядя на москвиче был при таких же бабках как этот дядька, то да.
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§ лимон
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.03.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дорогая рыбалочка получилась
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§ Мишаня
Джип провалился под лед в Костанайской области
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.03.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
при таких же бабках

А если нет бабок, а родственник - зампрокурора области? Ну, т.е. вопрос возник закономерный - мобилизовать несколько десятков человек ради спасения какой-то железяки мало самой железяки, нужна мотивация!
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§ Vital
Джип провалился под лед в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7389
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.03.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть москвич , хоть тойота , без разницы. Бесплатно не кто небудет вытаскивать. Не с озера ,не обочины. Все делается через оплату. Частный случай. А Бесплатно вытаскивают и помогают на дороге в случии ЧС. Бураны, гололед если официально было проинформированно.
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§ Медный
Re: Джип провалился под лед в Костанайской области
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А Бесплатно вытаскивают и помогают на дороге в случии ЧС


Для Витала
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§ Vital
Джип провалился под лед в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7389
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.03.19 - 08:43
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