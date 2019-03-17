maxsaf Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1642

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:50 Если бы не дурная инфляция - банки были бы более чем счастливы давать ипотеку под 7%. А коль виновато в инфляции государство - вот оно и должно компенсировать банкам эту самую инфляцию, если не хочет 16%. В странах с минимальной инфляцией банки дают ипотеку под 5%, и даже ниже, и им хватает. Автора возмущает, что банкам эту инфляцию компенсируют, а то, что народ теряет ежедневно на инфляции - не возмущает. Человек получил ЗП, пока дошел до магазина - какую-то часть денег съела инфляция, и так каждый день, у каждого гражданина кто-то ворует копеечку, а за годы там страшно представить сколько набегает. И назвали это инфляция, и не найти, у кого она осела. Но мы то понимаем, что если где-то копеечка исчезает - то где-то в другом месте она появляется. Но концов не найти. Хитрая схема, не правда ли?