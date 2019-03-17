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§ NG.kz
Открытые колодцы в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом колодце на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Баха.
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§ Затоболец
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске всегда была и будет такой бардак
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§ maxsaf
Re: Открытые колодцы в Затобольске
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
В Затобольске всегда была и будет такой бардак

Вот переименуют - и все наладится ;-)
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§ Затоболец
Re: Открытые колодцы в Затобольске
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.03.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Заживём, будет весело
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