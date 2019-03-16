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§ NG.kz
Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр посетил специальную экономическую зону "Оңтүстік" в Шымкенте, где осмотрел фабрики по производству отечественной текстильной продукции и приобрел обувь казахстанского производства.

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§ alex_60
Re: Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
российский юничел делает обувь в Китае.
Мамин об этом знает?
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§ Мишаня
Re: Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.03.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
российский юничел делает обувь в Китае. Мамин об этом знает?

А Юничел знает, что он делает обувь в Китае?
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§ drakon
Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.03.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге

Всего то, 30 €? У нас нормальные Детские
Кроссовки стоят 90.100 €...
:lol: :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Аскар Мамин купил казахстанскую обувь за 12 тысяч тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что здесь такого? Дай вам волю до трусов разденете премьера
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