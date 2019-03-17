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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши планы, программы, указания и распоряжения президента напоминают мечтания без понимания реальности, гигантские прожекты без инструментов и ресурсов. Президент, правительство, да и все чиновники грезят грандиозными планами.
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. По большому счету, эта программа дает возможность банкам и застройщикам заработать за счет государства и нуждающихся в жилье. Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34096

Ну вам не угодишь,я в своё время брал ипотеку по 14%,и был безумно счастлив когда заехал в свою однушку.
А сейчас государство компенсирует за свой счёт половину процентов с вашей ипотеки и опять всё плохо .
Вам бесплатно дай эту квартиру и то ныть будете,что кафель не того цвета в ванной.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.03.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов."

То есть за счёт нищего населения банки уже не могут обогащаться, ипотека могла бы сойти на мизер, поэтому банки будут продолжать обогащаться за счёт государства?
Ну, если покопаться и узнать, кому принадлежат банки, то можно понять, почему государство приняло именно эти меры, а не ограничило законодательно аппетиты банков
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы не дурная инфляция - банки были бы более чем счастливы давать ипотеку под 7%. А коль виновато в инфляции государство - вот оно и должно компенсировать банкам эту самую инфляцию, если не хочет 16%. В странах с минимальной инфляцией банки дают ипотеку под 5%, и даже ниже, и им хватает. Автора возмущает, что банкам эту инфляцию компенсируют, а то, что народ теряет ежедневно на инфляции - не возмущает. Человек получил ЗП, пока дошел до магазина - какую-то часть денег съела инфляция, и так каждый день, у каждого гражданина кто-то ворует копеечку, а за годы там страшно представить сколько набегает. И назвали это инфляция, и не найти, у кого она осела. Но мы то понимаем, что если где-то копеечка исчезает - то где-то в другом месте она появляется. Но концов не найти. Хитрая схема, не правда ли?
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§ Анатолий Сальник
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 17.03.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,это другой уровень постов.больше фактологии, меньше произвольных суждений. Уровень тем актуальней, значимей и потому убедительней.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%,

Банк не благотворительная организация и он просто обязан драть три шкуры иначе вылетит в трубу.
Сейчас же умные все стали,когда денежки нужны на квартиру,приходят на задних лапках,только дайте,а как только кредит взяли банкиры тут же становятся сволочами.
И ведь заметьте все знают свои права,заболел отсрочка,потерял работу отсрочка,если даже должник совсем не платит то и на улицу его не выселишь просто так.
Госпожа Таноми как бы Вы работали в таких условиях?Уж наверно бы не раздавали свои кровные первому встречному.

[Исправлено: Добринцофф, 17.03.2019 - 19:48]
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2644
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
только дайте,а как только кредит взяли банкиры тут же становятся сволочами.

Лично я так не считаю, ну и не поголовно все же так :lol: Цитата:
Добринцофф:
И ведь заметьте все знают свои права,заболел отсрочка,потерял работу отсрочка,если даже должник совсем не платит то и на улицу его не выселишь просто так.

Ну для таких отсрочек насколько знаю страховки нужно делать. А выкинуть так в два счёта в принципе. Если за не уплату тепла двери и батареи снимают. О какой законности может быть речь?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кредиты даже при советах давали, мебель телевизоры,тогда никто не жаловался
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А выкинуть так в два счёта в принципе.

Ага попробуйте,как то хотел квартиру в залоге купить,за которую никто не платит и в принципе это уже собственность банка,так банкиры сразу предупредили,покупайте ,но выселять сами будете.Государству бомжи не нужны,и любой суд до последнего будет на стороне должника.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15908
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.03.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если за не уплату тепла двери и батареи снимают

Двери железные, на металлолом - сдают и батареи тоже... :lol: :oops:
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