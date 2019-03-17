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§ NG.kz
Как обезопасили покупку квартиры в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане появилась возможность обезопасить сделку по покупке или продаже квартиры путем безналичного расчета через депозит нотариуса. О новых поправках в законодательстве сообщил заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Канат Базарбаев.
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§ Vital
Re: Как обезопасили покупку квартиры в Казахстане
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.03.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве не нотариусы как правило в сговоре с продавцом- мошеником? Не кажется ли вам всем что сомнительная какая то безопасность? ;-)
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§ maxsaf
Re: Как обезопасили покупку квартиры в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это нормальная практика, сам так пару раз недвижимость приобретал.
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§ сайлау курманов
Re: Как обезопасили покупку квартиры в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я оформлял очень давно квартиру через нотариус, через год выяснилось что доверенность поддельная со всеми вытекающими отсюда неприятностями
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