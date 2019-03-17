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§ NG.kz
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейскими задержаны двое граждан, прибывших в Алматы с целью реализовать преступный замысел. Подозреваемые решили провернуть хитрый план, однако уже в ходе допроса их рассекретили оперативники отдела по раскрытию краж автотранспорта.
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§ maxsaf
Re: Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться?
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§ Добринцофф
Re: Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться?

Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
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§ сайлау курманов
Re: Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
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§ maxsaf
Re: Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.

Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
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