Добринцофф Ваши вопросы редакции и сообществу #2653





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6410

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:39 Скажите пожалуйста ну кто придумал,что я не могу скопировать своё же сообщение в момент когда я его набрал и хочу отправить .

Что это за нововведение и самое главное для чего?

Дело в том что у меня неоднократно возникала такая ситуация,что наберёшь сообщение отправляешь его и тут вылазит ошибка,после этого текст сообщения набранный непосильным трудом,естественно пропадает навсегда.

Для подстраховки можно было бы его скопировать перед отправкой,но и тут засада.