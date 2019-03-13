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§ Валентин
Ваши вопросы редакции и сообществу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7504
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.03.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36996&post_id=798171&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1

В сообщении есть ссылка, она не отображается.
Ни вставленная в теле сообщения, ни вставленная с тегом [url]

Так и должно быть?

P.S.

Здесь, кстати, ссылка на сообщение тоже пропускается. См. последнее сообщение в статье про зелёный киловатт!

[Исправлено: Валентин, 13.03.2019 - 10:52]
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 104
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 13.03.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
она не отображается

Скриншотом не поделитесь? Можно в личку. Я вижу ссылку и здесь и там. Поэтому не совсем понимаю, что имеете ввиду.
Может "личный глюк" вашего браузера? Тогда перезапуск/обновление браузера, попробовать другой браузер на компе.
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите пожалуйста ну кто придумал,что я не могу скопировать своё же сообщение в момент когда я его набрал и хочу отправить .
Что это за нововведение и самое главное для чего?
Дело в том что у меня неоднократно возникала такая ситуация,что наберёшь сообщение отправляешь его и тут вылазит ошибка,после этого текст сообщения набранный непосильным трудом,естественно пропадает навсегда.
Для подстраховки можно было бы его скопировать перед отправкой,но и тут засада.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доказательство:

Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C

Как видите, работает
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6410
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно

Спасибо большое,работает :-)
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