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§ NG.kz
Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 18-го на 19 января православные отметят праздник Крещения Господня. Принято считать, что в эту ночь вода освящается, поэтому многие верующие окунаются в прорубь. В Костанае она будет вырублена на льду Тобола в районе городского пляжа.
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§ Маркс
Re: Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 16.01.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно не понимаю, почему нужно именно в прорубь нырять. Если уж в эти дни вся вода святая, то что мешает набрать в ванную комфортной по температуре водички и окунуться в режиме полной безопасности. Понятно, что раньше все в реку окунались, но у них не было ванн, душевых кабин и тем более горячей воды. Главное, что на машине приехать для окунания своего тельца в прорубь можно, а использовать такие же достижения в области коммунальных благ считается неправомерным. Похоже на двойные стандарты.
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