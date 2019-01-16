Маркс Re: Крещенскую иордань в Костанае начнут делать утром 18 января #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 277

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:50 Одно не понимаю, почему нужно именно в прорубь нырять. Если уж в эти дни вся вода святая, то что мешает набрать в ванную комфортной по температуре водички и окунуться в режиме полной безопасности. Понятно, что раньше все в реку окунались, но у них не было ванн, душевых кабин и тем более горячей воды. Главное, что на машине приехать для окунания своего тельца в прорубь можно, а использовать такие же достижения в области коммунальных благ считается неправомерным. Похоже на двойные стандарты.