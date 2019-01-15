Маркс Re: Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 277

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:40 Цитата: Медный:

есть такой вопрос: из здесь присутствующих кто по телефону незнакомому человеку скажет сколько денег его семья имеет в месяц?

Примерно так и нужно понимать этот опрос. В сущности опрос показал, что из 1500 человек - 10% понторезов, 5% реально богатеньких и специально скрывших свои миллионы, чтобы к ним не пришли экспроприаторы, остальные просто туфтогоны, брякнувшие первое, что пришло в голову, поэтому плавно распределились в диапазоне от 70 до 300 тысяч по статистическому закону нормального распределения внутри заданного диапазона.



Делать выводы из такого опроса могут только имитаторы бурной деятельности для оправдания затрат, полученных на проведение этого нелепого опроса, да еще по телефону. С таким же успехом можно было никуда не звонить, а крутить колесо поля чудес с нарисованными зарплатами.