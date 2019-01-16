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≡ Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Костаная начали решать проблемы выпускников детских домов уже на следующий день после совещания в управлении образования, в котором приняли участие представители республиканской группы, приехавшей из Астаны.
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§ maxsaf
Re: Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Номер Николая Жидилева в очереди на жилье - 1705. Квартиру он сможет получить... лет через 200 Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33501

Kairat stayer, тут тоже нужен ваш коментарий
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§ arman_kst
Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо массово общежития строить для сирот и др. Когда они станут на ноги, сами купят себе квартиру или дом.

Трудоустроить. Открыть депозит в ЖССБ. Проводить консультацию по жилстройсбережению.
Можно применять револьверный метод. Человека заселяют бесплатно в комнату. Но в обмен, он должен отчислять в ЖССБ по 30 тысяч тенге в течение 5 лет (с контролем госоргана), накопив первоначальный взнос 20-30%, получает в ипотеку 2 комн квартиру. И освобождает комнату для следующего нуждающегося в жильё.
Государство в плюсе - не надо жилье давать бесплатно, которое очень мало строится и всем не хватит. И сирота социально защищён, смотрит в будущее с уверенностью, заводит семью.

[Исправлено: arman_kst, 16.01.2019 - 15:37]
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§ Kairat stayer
Re: Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Kairat stayer, тут тоже нужен ваш коментарий


Прошу прошения, если он по подсчётам квартиру может получить примерно через 200 или 150 лет, тогда тут нужен "эликсир бессмертия", чтобы продлить ему жизнь.
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§ Kairat stayer
Re: Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если серьёзно, хоть на неограниченное время у них есть крыши над головой, хотя и ветхие. Действительно лучше,чем ночевать в подъездах и.т.д. да и плата чисто символическая 500 тенге и коммунальные услуги.
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§ Сергей_я
Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2657
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.01.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Но в обмен, он должен отчислять в ЖССБ по 30 тысяч тенге в течение 5 лет

а где он их будет брать, если ср.зп ну к примеру 70 тысяч? Ну только если кооперироватся опять же по хотя бы 2-3 человека, но ведь это тоже не вариант.
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§ arman_kst
Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей, будут экономить. Когда для себя - то не жалко, для своего будущего можно и экономить. На 40 тысяч можно прожить

[Исправлено: arman_kst, 16.01.2019 - 16:28]
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