arman_kst Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 135

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Надо массово общежития строить для сирот и др. Когда они станут на ноги, сами купят себе квартиру или дом.



Трудоустроить. Открыть депозит в ЖССБ. Проводить консультацию по жилстройсбережению.

Можно применять револьверный метод. Человека заселяют бесплатно в комнату. Но в обмен, он должен отчислять в ЖССБ по 30 тысяч тенге в течение 5 лет (с контролем госоргана), накопив первоначальный взнос 20-30%, получает в ипотеку 2 комн квартиру. И освобождает комнату для следующего нуждающегося в жильё.

Государство в плюсе - не надо жилье давать бесплатно, которое очень мало строится и всем не хватит. И сирота социально защищён, смотрит в будущее с уверенностью, заводит семью.



[Исправлено: arman_kst, 16.01.2019 - 15:37]