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§ NG.kz
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова сообщила о повышении пособия для многодетных матерей с 15,4 до 16,1 тысячи тенге. Она пояснила, что пособия индексируются относительно уровня инфляции.
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§ сайлау курманов
Re: Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3010
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
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§ Медный
Re: Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Подвесками "К&#1199;міс ал&#1179;а" награждаются женщины, воспитывающие шесть и более детей, подвесками "Алтын ал&#1179;а" награждаются за воспитание семи и более детей.

Кайратке, разъясни: что находится между 6 и 7 детьми? :-)
Или НГ разъясните.
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