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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 616
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И в этом списке Казахстана не будет. Или я ошибаюсь? Правильно вы сказали, нужны врачи, медперсонал и т.д. Но для этого надо делать упор в школах на точные науки, биологию, химию, физику, а не на 4 языка + религиоведение.


Никто не принижает роль Нобелевских лауреатов, их заслуга в мировую науку и человечество бесценна, но по странам в целом, в части касающейся поднятия экономики чёткой связи нет. Да Южная Корея по количеству лауреатов не попала в 25, но страна-то высокоразвитая. Точные науки у нас изучают, обсуждали же ранее, у меня дочка учится в НИШ в 11 классе, там 12 летнее образование. Да общеобразовательных школах поэтапно как я понимаю три языка будут учить по новой программе, казахский, русский и английский. А вот финские школьники 4 языка изучают, родной финский, с третьего класса на усмотрение: английский, немецкий или французский. Если английский не выбирают, тогда с 4 класса изучают согласно программе. С 6 класса обязательное изучение шведского, ну и с 8 класса берут еще один язык.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правильно вы сказали, нужны врачи, медперсонал и т.д. Но для этого надо делать упор в школах на точные науки, биологию, химию, физику, а не на 4 языка + религиоведение.


В НИШ в 10-11 классы профилирующие предметы изучают, кто на врача соответственно штудируют химию и биологию, технические специальности соответственно физику, математику и.т.д.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
10-11 классы профилирующие предметы изучают, кто на врача соответственно штудируют химию и биологию, технические специальности соответственно физику, математику и.т.д.

А мы то ли с пятого, то ли с шестого начинали :lol:
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 616
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недавно же обсуждали, что в стране проблемы с врачами, большая часть в возрасте выше среднего, кинулись решать эту проблему, хотим предусмотреть им льготы, уменьшение стажа и.т.д.


Вернее за учителей на днях речь вели, но и по врачам в Кодексы внести изменения собираются.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А мы то ли с пятого, то ли с шестого начинали


Они тоже раньше начинают, а последние два года, в связи с выбранной специальностью изучают более углубленно.
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