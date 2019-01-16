Цитата: maxsaf:

И в этом списке Казахстана не будет. Или я ошибаюсь? Правильно вы сказали, нужны врачи, медперсонал и т.д. Но для этого надо делать упор в школах на точные науки, биологию, химию, физику, а не на 4 языка + религиоведение.



Никто не принижает роль Нобелевских лауреатов, их заслуга в мировую науку и человечество бесценна, но по странам в целом, в части касающейся поднятия экономики чёткой связи нет. Да Южная Корея по количеству лауреатов не попала в 25, но страна-то высокоразвитая. Точные науки у нас изучают, обсуждали же ранее, у меня дочка учится в НИШ в 11 классе, там 12 летнее образование. Да общеобразовательных школах поэтапно как я понимаю три языка будут учить по новой программе, казахский, русский и английский. А вот финские школьники 4 языка изучают, родной финский, с третьего класса на усмотрение: английский, немецкий или французский. Если английский не выбирают, тогда с 4 класса изучают согласно программе. С 6 класса обязательное изучение шведского, ну и с 8 класса берут еще один язык.