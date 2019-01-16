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§ NG.kz
Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими детьми в однокомнатной квартире, заселили в общежитие в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34737
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Костаная начали решать проблемы выпускников детских домов уже на следующий день после совещания в управлении образования, в котором приняли участие представители республиканской группы, приехавшей из Астаны.
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* maxsaf
Re: Десять выпускников детдомов, проживавших вместе со своими...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Номер Николая Жидилева в очереди на жилье - 1705. Квартиру он сможет получить... лет через 200 Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33501

Kairat stayer, тут тоже нужен ваш коментарий
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