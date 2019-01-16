/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фракция "Ак жол": Новые правила госзакупок лишают малый и средний бизнес шансов на конкуренцию		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фракция "Ак жол": Новые правила госзакупок лишают малый и средний бизнес шансов на конкуренцию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34737
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если поставщики предлагают одинаковую цену, победителем теперь должны признавать не того, кто подал заявку раньше, а того, кто платит больше налогов. По мнению депутаты Мажилиса это лишает малый и средний бизнес шансов на конкуренцию с крупными компаниями.
Читать новость

§ konsultant
Re: Фракция "Ак жол": Новые правила госзакупок лишают...
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 16.01.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не там они увидели проблему, сразу видно, что не в теме совершенно. Я б вообще поставил поправку по другому: если у тебя фирма - пустышка с пустым балансом и нулевыми оборотами, ты вообще не имеешь право выставляться на гостендеры.
Предоставь обороты по данному коду ТН ВЭД, покажи, что ты имеешь возможность поставить товар и продаешь его на казахстанском рынке, вот по данному коду и выставляйся.
Сейчас либерализация этой сферы достигла просто эпического маразма - неделю назад встал на учет как ИП, вчера выиграл тендер на битум, сегодня спец средства для больницы, завтра прокат для госкомпании. И поехали "решалы-каталы" по госконторам, закрывать акты по товару, о котором они даже приблизительно не знают ничего. Оттого и препараты в больнице что не помогают, строй материалы, что можно сразу на помойку вывозить и коррупционный интерес во многих тендерах.
Интересующимся советую посмотреть, кто сейчас тендеры выигрывает: это как правило ИП без прошлого, зарегистрированные где-нибудь в поселке Алматинской или Туркестанской области и которое станет историей через полгода-год.
Профайл

* maxsaf
Re: Фракция "Ак жол": Новые правила госзакупок лишают...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто платит больше налогов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33500#793222

В относительных или абсолютных величинах?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 246
Пользователей: 3
Всего: 249

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх