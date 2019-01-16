Дети, безусловно, молодцы, да и учителя тоже, вопрос в другом - дадут ли им реализоваться, будут ли они учеными и нобелевскими лауреатами в Казахстане? Или кого-то увезут родители в соседнее государство, а кто-то сам уедет доучиваться за границу, и уже там будут делать важные шаги в науке?
Kairat stayer: Заблуждение очередной раз не вводите, именно на этом ресурсе несколько таблиц, смотрим таблицу "Школьные достижения" - School Achievement, также в преамбуле указано гордитесь.
Разумеется, все это видят, и я в том числе. Я даже не смотрю на то, что Россия повыше в этом рейтинге тех же финнов, так что у кого опыт перенимать - спорный вопрос. Вопрос в другом - есть ли толк от того, что КЗ вообще в этом списке присутствует, кроме гордости как за детей, так и за учителей, о чем я и сказал выще, но вы как всегда благополучно не заметили.
Медный: Если у Финляндии такая замечательная система образования (наверное среднего, тема то про среднее) почему она находится на 23, а Казахстан на 9?
Всё ещё впереди, надо же вникать немножко, на обновлённое образование школы Казахстана начали поэтапно переходить с 2016-2017 учебного года, точнее первые классы, в 2018-2019 учебном году 3, 6, 8 и 10 классы, и в 2019-2020 году перейдут 4, 9, 11 классы. При этом рейтинг качества школьного образования британцы осуществляли по итогам 2015 учебного года, а НИШ ранее на обновлённое образование перешли.
Я в свое время достаточно хорошо закончил школу, за что спасибо учителям и в целом советской системе школьного образования. А вот дальше путь был весьма тернист. Университет я закончил с отличием, но уже за свой счет, совмещая учебу и работу, а моей мечте об аспирантуре не суждено было осуществиться. Нужно было выбирать - учеба или работа, а у меня уже была семья, дети. Я мечтал быть на передовой науки, заниматься действительно чем-то серьезным, но родился видимо не в то время и не в том месте - сам то я из бедной семьи, поддержки ждать было не от кого. Надеюсь, нынешним школьникам удастся чего-то добиться на научном фронте, и государство будет всячески поддерживать и помогать в этом.
Медный: почему она находится на 23, а Казахстан на 9?
Да, таблиц всего 4, первая общая составленная по трём критериям, там финны на 15 месте. Ну и составляющие, в том числе: вторая количество лауреатов Нобелевской премии, третья текущее средний IQ и четвёртая уровень образования (для определения интеллекта будущего поколения). Далее разъяснять смысла не вижу, всё и так предельно просто и понятно.
абсолютно уверен что никакого будущего у образования тут нет и не будет. с той политикой которая проводится в этом вопросе. остальное все сказки про белого бычка. и в советское время, кто хотел учиться, ехали в Россию, а сейчас тем более. потому что никаких перспектив тут нет.
таноми52: Да, Кайрат, перенимаем, хотя, как Вы обнаружили, "в статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент интеллекта (IQ) среди норвежцев, датчан и финнов падал на 0,23 пункта в год".
За иностранцев не переживайте пожалуйста, раньше же у них нормально же всё было, возможно поток иммигрантов увеличился, вот и на статистику последние повлияли.
maxsaf: Вопрос в другом - есть ли толк от того, что КЗ вообще в этом списке присутствует, кроме гордости как за детей, так и за учителей, о чем я и сказал выще, но вы как всегда благополучно не заметили.
Цитата:
maxsaf: Дети, безусловно, молодцы, да и учителя тоже, вопрос в другом - дадут ли им реализоваться, будут ли они учеными и нобелевскими лауреатами в Казахстане? Или кого-то увезут родители в соседнее государство, а кто-то сам уедет доучиваться за границу, и уже там будут делать важные шаги в науке?
Конечно в дальнем зарубежье больше шансов, где больше затраты на исследовательские работы и разработки. Любой стране в первую очередь, на мой взгляд нужны высокого класса учёные, педагоги, врачи, экономисты в определённом количестве, потребности легко можно просчитать. Недавно же обсуждали, что в стране проблемы с врачами, большая часть в возрасте выше среднего, кинулись решать эту проблему, хотим предусмотреть им льготы, уменьшение стажа и.т.д. Но и персонал среднего звена тоже нужен, квалифицированные медсёстры, сантехники, менеджеры и.т.д. Должен быть баланс. Ниже отмечу и поясню более подробнее, Южная Корея по затратам на научные и исследовательские работы в мире за 2016 год была на 5 месте, при этом по лауреатам в рейтинг 25 стран не попала.
Если сопоставить и сличить сведения британцев и института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, можно отметить, что особой связи по затратам и Нобелевским лауреатам нет. Так по Нобелевским лауреатам американцы на первом месте 368 человек, соответственно их затраты на научные исследования и разработки за 2016 год 511,1 млд. дол. самое большое в мире, соответственно первая экономика планеты. Китай вторая экономика мира по Нобелевским лауреатам на 21 месте, по затратам на втором 451,2 миллиард долларов. На третьем по затратам Япония (168,6 млд. дол.), нобелевских лауреатов 26 (рейтинге 6 место), четвёртом Германия 118,5 млд. дол. нобелевских лауреатов 107 (рейтинге 3 место) и на пятом Южная Корея затраты 79,4 млд. дол. по Нобелевским лауреатам в первую 25 не входят.
Kairat stayer: Южная Корея по затратам на научные и исследовательские работы в мире за 2016 год была на 5 месте, при этом по лауреатам в рейтинг 25 стран не попала.
Мы все прекрасно знаем, чем славится Южная Корея. Если сравнивать не кол-во Нобелевских лауреатов среди ученых, а их совместный вклад в наукоемкие производства - то им тоже есть чем гордиться. И в этом списке Казахстана не будет. Или я ошибаюсь? Правильно вы сказали, нужны врачи, медперсонал и т.д. Но для этого надо делать упор в школах на точные науки, биологию, химию, физику, а не на 4 языка + религиоведение.
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