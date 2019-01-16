Цитата: maxsaf:

Вопрос в другом - есть ли толк от того, что КЗ вообще в этом списке присутствует, кроме гордости как за детей, так и за учителей, о чем я и сказал выще, но вы как всегда благополучно не заметили.

Цитата: maxsaf:

Дети, безусловно, молодцы, да и учителя тоже, вопрос в другом - дадут ли им реализоваться, будут ли они учеными и нобелевскими лауреатами в Казахстане? Или кого-то увезут родители в соседнее государство, а кто-то сам уедет доучиваться за границу, и уже там будут делать важные шаги в науке?



Конечно в дальнем зарубежье больше шансов, где больше затраты на исследовательские работы и разработки. Любой стране в первую очередь, на мой взгляд нужны высокого класса учёные, педагоги, врачи, экономисты в определённом количестве, потребности легко можно просчитать. Недавно же обсуждали, что в стране проблемы с врачами, большая часть в возрасте выше среднего, кинулись решать эту проблему, хотим предусмотреть им льготы, уменьшение стажа и.т.д. Но и персонал среднего звена тоже нужен, квалифицированные медсёстры, сантехники, менеджеры и.т.д. Должен быть баланс. Ниже отмечу и поясню более подробнее, Южная Корея по затратам на научные и исследовательские работы в мире за 2016 год была на 5 месте, при этом по лауреатам в рейтинг 25 стран не попала.



Ранее обсуждали, момента касающейся затрат пост за № 121: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=120



Если сопоставить и сличить сведения британцев и института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, можно отметить, что особой связи по затратам и Нобелевским лауреатам нет. Так по Нобелевским лауреатам американцы на первом месте 368 человек, соответственно их затраты на научные исследования и разработки за 2016 год 511,1 млд. дол. самое большое в мире, соответственно первая экономика планеты. Китай вторая экономика мира по Нобелевским лауреатам на 21 месте, по затратам на втором 451,2 миллиард долларов. На третьем по затратам Япония (168,6 млд. дол.), нобелевских лауреатов 26 (рейтинге 6 место), четвёртом Германия 118,5 млд. дол. нобелевских лауреатов 107 (рейтинге 3 место) и на пятом Южная Корея затраты 79,4 млд. дол. по Нобелевским лауреатам в первую 25 не входят.