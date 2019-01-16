konsultant Re: Фракция "Ак жол": Новые правила госзакупок лишают... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 16.05.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:37 Не там они увидели проблему, сразу видно, что не в теме совершенно. Я б вообще поставил поправку по другому: если у тебя фирма - пустышка с пустым балансом и нулевыми оборотами, ты вообще не имеешь право выставляться на гостендеры.

Предоставь обороты по данному коду ТН ВЭД, покажи, что ты имеешь возможность поставить товар и продаешь его на казахстанском рынке, вот по данному коду и выставляйся.

Сейчас либерализация этой сферы достигла просто эпического маразма - неделю назад встал на учет как ИП, вчера выиграл тендер на битум, сегодня спец средства для больницы, завтра прокат для госкомпании. И поехали "решалы-каталы" по госконторам, закрывать акты по товару, о котором они даже приблизительно не знают ничего. Оттого и препараты в больнице что не помогают, строй материалы, что можно сразу на помойку вывозить и коррупционный интерес во многих тендерах.

Интересующимся советую посмотреть, кто сейчас тендеры выигрывает: это как правило ИП без прошлого, зарегистрированные где-нибудь в поселке Алматинской или Туркестанской области и которое станет историей через полгода-год.