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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


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Сообщений: 1179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети, безусловно, молодцы, да и учителя тоже, вопрос в другом - дадут ли им реализоваться, будут ли они учеными и нобелевскими лауреатами в Казахстане? Или кого-то увезут родители в соседнее государство, а кто-то сам уедет доучиваться за границу, и уже там будут делать важные шаги в науке?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 611
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На сайт www.vouchercloud.com заходили? Там все выглядит несколько иначе.


Заблуждение очередной раз не вводите, именно на этом ресурсе несколько таблиц, смотрим таблицу "Школьные достижения" - School Achievement, также в преамбуле указано гордитесь.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Заблуждение очередной раз не вводите, именно на этом ресурсе несколько таблиц, смотрим таблицу "Школьные достижения" - School Achievement, также в преамбуле указано гордитесь.

Разумеется, все это видят, и я в том числе. Я даже не смотрю на то, что Россия повыше в этом рейтинге тех же финнов, так что у кого опыт перенимать - спорный вопрос. Вопрос в другом - есть ли толк от того, что КЗ вообще в этом списке присутствует, кроме гордости как за детей, так и за учителей, о чем я и сказал выще, но вы как всегда благополучно не заметили.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто смешно. иначе не скажу.
образование , как и медицину развалили,
специалисты ухали.
а кто то тут грудь колесом ...
ну это в русле- Адам был казахом и так далее.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, и кое кто на те же грабли наступает.
и все понимают на какие.
не хотелось бы что бы так было.
но это так.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 611
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Если у Финляндии такая замечательная система образования (наверное среднего, тема то про среднее) почему она находится на 23, а Казахстан на 9?


Всё ещё впереди, надо же вникать немножко, на обновлённое образование школы Казахстана начали поэтапно переходить с 2016-2017 учебного года, точнее первые классы, в 2018-2019 учебном году 3, 6, 8 и 10 классы, и в 2019-2020 году перейдут 4, 9, 11 классы. При этом рейтинг качества школьного образования британцы осуществляли по итогам 2015 учебного года, а НИШ ранее на обновлённое образование перешли.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в свое время достаточно хорошо закончил школу, за что спасибо учителям и в целом советской системе школьного образования. А вот дальше путь был весьма тернист. Университет я закончил с отличием, но уже за свой счет, совмещая учебу и работу, а моей мечте об аспирантуре не суждено было осуществиться. Нужно было выбирать - учеба или работа, а у меня уже была семья, дети. Я мечтал быть на передовой науки, заниматься действительно чем-то серьезным, но родился видимо не в то время и не в том месте - сам то я из бедной семьи, поддержки ждать было не от кого. Надеюсь, нынешним школьникам удастся чего-то добиться на научном фронте, и государство будет всячески поддерживать и помогать в этом.

[Исправлено: maxsaf, 16.01.2019 - 09:02]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1179
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто то тут грудь колесом ...

Товарищ он интересный, четко прослеживается одна линия :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 611
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
почему она находится на 23, а Казахстан на 9?


Да, таблиц всего 4, первая общая составленная по трём критериям, там финны на 15 месте. Ну и составляющие, в том числе: вторая количество лауреатов Нобелевской премии, третья текущее средний IQ и четвёртая уровень образования (для определения интеллекта будущего поколения). Далее разъяснять смысла не вижу, всё и так предельно просто и понятно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абсолютно уверен что никакого будущего
у образования тут нет и не будет.
с той политикой которая проводится в этом вопросе.
остальное все сказки про белого бычка.
и в советское время, кто хотел учиться, ехали в Россию,
а сейчас тем более.
потому что никаких перспектив тут нет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
туалеты бы сначали поставили вдоль дорог.
а потом об образовании говорили
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]
надо же вникать немножко

Цитата:
[b]
разъяснять смысла не вижу


вот так вам. по одному месту.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 611
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, Кайрат, перенимаем, хотя, как Вы обнаружили, "в статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент интеллекта (IQ) среди норвежцев, датчан и финнов падал на 0,23 пункта в год".


За иностранцев не переживайте пожалуйста, раньше же у них нормально же всё было, возможно поток иммигрантов увеличился, вот и на статистику последние повлияли.
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