maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1179

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:02 Я в свое время достаточно хорошо закончил школу, за что спасибо учителям и в целом советской системе школьного образования. А вот дальше путь был весьма тернист. Университет я закончил с отличием, но уже за свой счет, совмещая учебу и работу, а моей мечте об аспирантуре не суждено было осуществиться. Нужно было выбирать - учеба или работа, а у меня уже была семья, дети. Я мечтал быть на передовой науки, заниматься действительно чем-то серьезным, но родился видимо не в то время и не в том месте - сам то я из бедной семьи, поддержки ждать было не от кого. Надеюсь, нынешним школьникам удастся чего-то добиться на научном фронте, и государство будет всячески поддерживать и помогать в этом.



[Исправлено: maxsaf, 16.01.2019 - 09:02]