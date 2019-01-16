maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1176

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:29 Дети, безусловно, молодцы, да и учителя тоже, вопрос в другом - дадут ли им реализоваться, будут ли они учеными и нобелевскими лауреатами в Казахстане? Или кого-то увезут родители в соседнее государство, а кто-то сам уедет доучиваться за границу, и уже там будут делать важные шаги в науке?