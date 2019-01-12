Цитата: Ваш земляк:

Но чтобы с аэропорта до КСК...

Да один раз было, мне тогда 17-ть или 18-ть было. Зимой в 2- или 3- ночи приземлился. Студент, ночь, сидеть в аэропорту до первого автобуса без денег, скучно. Просить подвезти, постеснялся или побоялся, без денег, не ловко как то. Не так страшен чёрт, как его малюют. Я и в сегодняшние дни, в отпуске во франции по побережью Антлантики, от кемпинга и обратно, легко по 15-ть 25- км нахаживаю. По песку кстати иной раз не проще чем по сугробам

ПС: Люблю прогулки. В начале 90-ых как то на Подстанцию сменой добирались. Пурга была страшная. На выезде с города милиция не пускала (и правильно кстати) но мы на своём настояли. Так пока доехали до Перцовки (что напротив поворота на Миллионку) пол дороги всей сменой поочереди перед автобусом бежали. Дороги вообще не было видно. Автобус так и остался у съезда с трассы стоять, а я опять пешкодряном до миллионки один, помощь вызывать. Тогда у них своя техника была. Только не скажу кто первей помог, или наши "дежурные" на бульдозере или городские службы



[Исправлено: elektron, 15.01.2019 - 19:46]



[Исправлено: elektron, 15.01.2019 - 19:50]