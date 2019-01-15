/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинство жителей страны не имеет накоплений, но верит, что в следующие пять лет экономическая ситуация улучшится. При этом подавляющее большинство респондентов считает, что их материальное положение никак не изменилось за прошедший год.
Читать новость

§ maxsaf
Re: Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опрос показал, что только 10% казахстанских семей имеют среднемесячный доход (общий для всей семьи), превышающий 300 тысяч тенге.

Ну вот, это больше похоже на правду.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3009
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
Профайл Посетить вебсайт

§ костанаец
Re: Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 15.01.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Опрос показал, что только 10% казахстанских семей имеют среднемесячный доход (общий для всей семьи), превышающий 300 тысяч тенге.

я даже знаю этих людей по фамилиям, в правительстве заседают
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 0
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх