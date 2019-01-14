Цитата: saba:

Улиц много, даже нейтральных, одних Челябинских 5 штук, ещё 6 Кустанайских, хотя рядом с его работой есть улица Гашека, но как то рука на писателя не поднимается.



Да не обязательно трогать писателей. Можно дать название какой-нибудь новой улице или правда из нейтральных.



Цитата: saba:

И кстати , давайте хоть здесь перестанем делиться, важна не национальность, а дела и поступки Человека. К сожалению. в этот же день умерла ещё один врач Житписбаева А.Т. Тоже не последний человек в костанайской медицине, НГкак то неловко получается.



Делит как раз ономастическая комиссия, а не люди. Просто, наверное, каждая третья семья с детьми в городе хотя бы раз обращалась к Герасимову, поэтому он очень известен. Ну и за детей переживаешь всегда больше, чем за себя. Лучше б сам переболел 5 раз, чем твой ребенок. Поэтому врач, который вылечил твоего ребенка - всегда герой в твоих глазах. А хороший врач, такой как Герасимов, герой вдвойне.