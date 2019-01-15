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§ NG.kz
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции информирует, что в конце года их сотрудники провели рейды во всех регионах Казахстана и предотвратили незаконное получение должностными лицами 129 подарков.
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* Гога
Re: Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.01.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и не знаю - смеяться или плакать ? Но ведь работают же люди .А может сами дарят и тут же ловят ?Особенно 2 000 тнг умилило .
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§ drakon
Re: Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15576
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

(два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО,

Цитата:


Цитата:

госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд.

А эти 2 торта, тоже в спецфонд - сдали?
А кто председатель - фонда?
И как и где эти торты - хранят?
Наверное Специальные Холодильники -
купили, ведь аж 2 торта... :lol:
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