drakon Re: Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15576

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:33 Цитата:

(два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО,

Цитата:



Цитата:

госслужащие стали чаще сдавать подарки в специальный фонд.

А эти 2 торта, тоже в спецфонд - сдали?

А кто председатель - фонда?

И как и где эти торты - хранят?

Наверное Специальные Холодильники -

купили, ведь аж 2 торта... Цитата:А эти 2 торта, тоже в спецфонд - сдали?А кто председатель - фонда?И как и где эти торты - хранят?Наверное Специальные Холодильники -купили, ведь аж 2 торта...