/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 264 из 264«1...262263264
§ INKAZ
Ваши вопросы редакции и сообществу
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 07.12.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Админу вопрос.

Почкму не настроите правильную переадресацию на https?

Хотябы так:
__________________________________
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ С HTTP НА HTTPS ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IP+SSL
Если к домену подключена услуга Поддержка SSL и вы хотите запретить HTTP, оставив посетителям доступ только по защищенному протоколу HTTPS, добавьте в .htaccess следующее правило:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]
____________________________________________________________
А также настроить в Яндекс кабинете переезд на Https (поставить птичку)
Профайл

§ Taurus
Ваши вопросы редакции и сообществу
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 15.12.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так переадресация и работает (трафик поднялся до прежнего уровеня посещений), а вот что phpinfo показывает:

_SERVER["HTTPS"] on
_SERVER["SSL_TLS_SNI"] www.ng.kz
_SERVER["HTTP_HOST"] www.ng.kz
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"] on
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"] https
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] close

или все таки не у всех срабатывает?
Профайл Посетить вебсайт

* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 95
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.12.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
INKAZ:
А также настроить в Яндекс кабинете переезд на Https (поставить птичку)


отвечаю поздно, сразу не заметили вопроса.
В яндексе это делали. Но, к сведению, яндекс подобный запрос обрабатывает долго. Мы ждали пару недель, прежде чем поисковик перестроился.
Профайл

§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 15.01.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, а что у нас в этом году с ёлками? Уже горы высятся возле контейнеров, а от Вас так и нет анонса... Многолетняя традиция отменяется?
Профайл

§ yudjin
Ваши вопросы редакции и сообществу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.01.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: Многолетняя традиция отменяется?
Еще после прошлой акции редакция сказала, что больше не может. Они обеспечат информационную поддержку, если вдруг коммунальщики и акимат соизволят. Но всё же ждём информацию от НГ.
Профайл

§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2271
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 15.01.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще после прошлой акции редакция сказала, что больше не может. Они обеспечат информационную поддержку, если вдруг коммунальщики и акимат соизволят. Но всё же ждём информацию от НГ.
Не можем(((. Реально не можем. Промышленные елочные масштабы маленькой редакции не осилить. Более 6000 елок в прошлом году! Более 6000, Карл! На маленьком грузовике ни разу не самосвале, в котором даже при немеряном таланте нашего фотокора Коли Соловьева входит впритык сотня. Сплошь и рядом заправляя на свои деньги. Без поддержки волонтеров, потому что НПО у нас любят семинары проводить, а елки вывозить - это не. Били челом в городском акимате - нужны машины, грузчики, поддержка города, наконец. Поскольку - мы уверены - для города эта акция важна и нужна. Нам не ответили в прошлом году, в конце января, когда мы заявили, что больше физически не справимся в одиночку. В этом году осенью на письмо акиму Костаная ответили... Лучше б молчали, блин.

Надеюсь - очень надеюсь - что все-таки удастся до кого-то достучаться к следующему году. Но в этом лечь трупами в школьных дворах нашему фотокору и паре журналистов мы не позволим. Все подробности,тонкости и детали - в четверг в колонке редактора.
Профайл

§ yudjin
Ваши вопросы редакции и сообществу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.01.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Не можем(((. Реально не можем.

Понимаю...и тоже надеюсь, что самая ответственная часть - школьники по-хорошему задолбят гороно и акимат, требуя вернуть акцию, от которой пользы в разы больше, чем от любого баннера на улицах города с заказухой и показухой.
Профайл

§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно вставить 5 копеек? У нас на окраине городка есть специальная площадка, куда свозится только мусор растительного происхождения. Крупный, типа веток и елок и небольших деревьев - в одну кучу, а мелкий, типа ботвы и листьев - в другую. Первая куча потом измельчается на мощной дробилке, на выходе - щепа, её потом подсыпают вокруг деревьев и кустов - чтобы трава не забивала, и вид эстетичнее, влагу держит. А вторая куча - сразу на компост идет. Компост просеянный и щепу потом кто хочет, тот и берет сколько надо, бесплатно. Если стволы деревьев реально толстоватые для щреддера, то перемалывают только ветки, а стволы просто пилят и там же оставляют, и кому надо - дрова забирает себе, тоже разумеется бесплатно. у меня прицеп есть легковой, я несколько рейсов дров для камина и мангала себе привез, половину уже стопил этой зимой. А вообще иногда кроликов своих подкармливаю хвоей, ее зимой хоть отбавляй, и говорят, что в ней витамина С больше, чем в апельсинах.
Профайл

§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 15.01.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Не можем(((

Жаль. Но ситуация понятна.
Цитата:
yudjin:
школьники по-хорошему задолбят гороно и акимат

Сомневаюсь. Школьники до гороно и акимата не достанут, а подневольный "заслон" между ними в виде учителей, завучей и директоров этим "долблением" вряд ли будет заниматься...
Вчера видел школьников в микрорайонах, елки тащили. Наверное, уже по привычке собирают. Или по незнанию...
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 264 из 264«1...262263264
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Алиса, Lamka

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 2
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх