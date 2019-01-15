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§ NG.kz
Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На магазин напали двое неизвестных парней. Как стало известно позже, на них были медицинские маски. Один из нападавших подошел к столу, за которым стояла продавец, схватил ее за шею и приставил к горлу острый предмет.
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§ сайлау курманов
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3005
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно рискуют хозяйка и ее продавец в два часа ночи.
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§ Добринцофф
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6316
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжёл труд предпринимателя, в 2 часа ночи хозяйка в магазине,не спит о народе всё думает.
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§ drakon
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15574
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в магазине,не спит о народе всё думает.

А что можно купить, в 2 часа ночи,
в магазине? Наверное детское питание?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Двое в медицинских масках пытались ограбить магазин в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.01.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что можно купить, в 2 часа ночи, в магазине? Наверное детское питание?...

Пшеничныи сок
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