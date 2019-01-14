saba Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 189

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:32 А в самом деле, почему не попробовать(насчет улицы)? Процедура есть, группа жителей, за такое переименование обязательно найдется. Если бы НГ грамотно составила такую заявку в городской акимат я готов её лично отнести. С Дмитрием, к сожалению не был знаком, но много слышал ещё при жизни. Улиц много, даже нейтральных, одних Челябинских 5 штук, ещё 6 Кустанайских, хотя рядом с его работой есть улица Гашека, но как то рука на писателя не поднимается.