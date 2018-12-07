Цитата: Еще после прошлой акции редакция сказала, что больше не может. Они обеспечат информационную поддержку, если вдруг коммунальщики и акимат соизволят. Но всё же ждём информацию от НГ. Не можем(((. Реально не можем. Промышленные елочные масштабы маленькой редакции не осилить. Более 6000 елок в прошлом году! Более 6000, Карл! На маленьком грузовике ни разу не самосвале, в котором даже при немеряном таланте нашего фотокора Коли Соловьева входит впритык сотня. Сплошь и рядом заправляя на свои деньги. Без поддержки волонтеров, потому что НПО у нас любят семинары проводить, а елки вывозить - это не. Били челом в городском акимате - нужны машины, грузчики, поддержка города, наконец. Поскольку - мы уверены - для города эта акция важна и нужна. Нам не ответили в прошлом году, в конце января, когда мы заявили, что больше физически не справимся в одиночку. В этом году осенью на письмо акиму Костаная ответили... Лучше б молчали, блин.



Надеюсь - очень надеюсь - что все-таки удастся до кого-то достучаться к следующему году. Но в этом лечь трупами в школьных дворах нашему фотокору и паре журналистов мы не позволим. Все подробности,тонкости и детали - в четверг в колонке редактора.