alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2462

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:23 Как встречать Старый Новый год-тут разные варианты,

а вот что нельзя делать.

Нельзя произносить число 13, а также считать мелкие монеты – это принесет слезы на весь год.

Нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно отдать благополучие в доме.

Нельзя ссориться.

В старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будешь должником.

Нельзя встречать праздник в старой или грязной одежде.

Нельзя выносить мусор – можно вынести из дома счастье.