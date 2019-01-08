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§ Taurus
Флуд и оффтопик (часть 4)
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 08.01.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флуд и оффтопик часть 4

Часть 1, часть 2, часть 3
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет!
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 4)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.01.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу, подумал что прикрыли газету полностью.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как встречать Старый Новый год-тут разные варианты,
а вот что нельзя делать.
Нельзя произносить число 13, а также считать мелкие монеты – это принесет слезы на весь год.
Нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно отдать благополучие в доме.
Нельзя ссориться.
В старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будешь должником.
Нельзя встречать праздник в старой или грязной одежде.
Нельзя выносить мусор – можно вынести из дома счастье.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как приятно. просто слов нет.
супер .
две эстафеты в биатлоне
В Оберхофе.
женщины и мужчины.
первые. НАШИ
в обоих.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как приятно. просто слов нет.

Щас начнут допинг искать :-(
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 4)
211


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.01.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый Новый год..




В этом году встречаю его так..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 4)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 20:06
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: С подъезда 2 семьи собираются на протяжении нескольких лет туда переехать.

Скиньте им ссылку, может еще подумают

Крик души
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