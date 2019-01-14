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§ NG.kz
Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 14 января, скоропостижно умер детский хирург-ортопед Дмитрий Владимирович Герасимов. Несмотря на старания коллег в реанимации областной больницы, куда он был доставлен, спасти его не удалось.
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§ Горожанин_kst
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.01.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасная новость(
Соболезнования близким...
Светлый человек, язык не поворачивается сказать "был"
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§ лимон
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.01.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
невосполнимая потеря, 45 лет ...
соболезнования родным и близким
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§ alex_kust
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
alex_kust


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 14.01.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий Друг! Очень рад что был с тобой знаком. Пусть земля тебе будет пухом.
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§ Валентин
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7491
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.01.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом.
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§ Сабыр
Re: Умер известный костанайский врач Дмитрий Герасимов
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.01.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его именем надо назвать улицу в городе,а лучше проспект. Он наш,он был настоящим. Именами ТАКИХ людей надо давать названия улиц,районов и т.д,а не кобланды и прочими шаяхметами. Он наша гордость,он спас немало наших деток. Светлая память тебе,Дмитрий Владимирович...
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