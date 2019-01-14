drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15573

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата: alex_60:

помню ты купил сто коробок водки

Сто? Зачем? Кажется - 4 или 5.

На моих поминках, я думаю,что

человек 100 должно собраться.

На официальной церемонии- у нас,

водку на стол - не ставят.

Ну кексы с кофе. Потом уже самых

близких, приглашают - домой.

Там уже идёт и водка - в ход,

но всё в пределах - разумного.

Так мы делали, когда хоронили

Родителей. Бутылок 5 всего - выпили,

если не меньше.Просто сидели, вспоминали

всякие случаи, детства нашего.

Никто не плакал, и не рвал волосы на голове.

Я уже сценарий - своих похорон - написал.

Барбара знает, кого нужно-пригласить,

домой. Я пишу - обращение к ним...