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≡ В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области по казак куреси среди взрослых прошёл в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области по казак куреси среди взрослых прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат области среди взрослых спортсменов является отбором на чемпионат РК, который пройдет 16-20 февраля в Астане. Сейчас идет отбор спортсменов и комплектование сборной. В ближайшее время планируется проведение тренировочного сбора.
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§ Sniper
Re: В Астану поедут первые и вторые номера - чемпионат области...
Sniper


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Сообщений: 1188
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не зря говорят иностранцы. У вас на 1 рабочего на производстве 10 соревнующихся! На что мы, старожилы вежливо поправляем 50 соревнующихся!!!
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