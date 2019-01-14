/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплату комиссионного сбора отменят с 15 января. Комиссионный сбор был принят с целью борьбы с незаконной перепродажей билетов, после чего возврат проездных документов сократился на 30%.
Читать новость

§ Sniper
Re: Штраф за возврат недорогих железнодорожных билетов отменят в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всякой фигней страдают господа железнодорожники. Лучше бы научили свои компьютеры по равномерному расселению людей в вагоне.И подсчете расхода туалетной бумаги в туалетах в обе стороны.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх