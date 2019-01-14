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§ NG.kz
Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мероприятие организовал мотоклуб Steppe Riders. Проходило оно на базе отдыха «Золотой фазан» в выходные дни с 12 по 13 января. Это был уже третий зимний мотофестиваль, проводимый в Костанае.
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§ лимон
Re: Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.01.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фестивале было всего два мотоцикла?
"мембер мотоклуба" ... раньше не слышал такого названия :lol:
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§ Sniper
Re: Зимний мотофестиваль Snow Riders завершился в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.01.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хватало нам еще шипованных мототрюкачей, залетающих под колеса машин приличных людей.Были гонки на ледянной дорожке.Пусть там колошматят друг друга!!!
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